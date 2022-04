Wanze a bouclé son effectif

Maintenant, l’actualité wanzoise s’est aussi faite en coulisses avec un noyau bouclé pour l’année prochaine. Ainsi, Tom Content a réussi à attirer trois superbes profils pour compléter le noyau actuel: Florian Goosens (Braives et P1 Brabant), Romain Paulus (ex-Huy) et Sacha de Liamchine (Belleflamme, R2). Le coach explique ces choix. " D’abord, avec la perte de L. Fraipont à la distribution suite à sa blessure, on a clairement vu nos manquements à ce poste. Actuellement, Vandewalle se tâte alors que d’autres joueurs comme Gustin ou G. Frai pont arrêtent. On avait donc besoin d’un meneur solide et on a eu la chance d’avoir un contact avec Romain Paulus . Le Covid lui a finalement permis de prendre conscience que le basket lui manquait, sa vie était équilibrée, lui permettant de se réinvestir dans un projet et le nôtre est arrivé au bon moment ", soulignait Tom Content.

Puis il y a la raquette. " On a clairement vu cette saison que, malgré toute notre volonté, nous souffrions physiquement. Nous avions besoin d’un renfort dans la raquette . Un joueur costaud capable de tenir le choc pendant les minutes qu’Oudenne ne pouvait pas jouer. Je suis très content de voir Goosens revenir dans la région avec son expérience, ses qualités et tout ce qu’il va pouvoir nous apporter. Enfin, de Liamchine est un plus pour l’équipe avec ses qualités offensives, mais aussi défensives . Il a appris en R2 à Belleflamme et cela va nous permettre de grandir."

Assurément de quoi encore jouer les premiers rôles après la troisième place de cette saison. À noter la volonté de continuer à intégrer les jeunes du club avec le duo composé de Lucien Lhonnay et Hugo Lenclud. Restent aussi par rapport à cette saison: Oudenne, Raboz, Riga, Saive et Paulus. Le retour de Lucas Fraipont est programmé pour le mois de janvier.

À noter le départ de Stassen pour la P2 de Pepinster.

QT : 26-18, 22-12 (48-30), 18-14 (64-44), 12-21.

WANZE : Gustin 7, Vandewalle 2, Oudenne 15, Raboz 6, Fraipont G 0, Lenclud 10, Riga 9, Paulus 2, Saive 8, Stassen 6.