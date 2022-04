Sans ses cadres, Verlaine B patine

Au coup d’envoi face à Amay, seul deux joueurs de Verlaine B étaient nés au XXe siècle : Dessart et Dona Ilunga. Et pour cause, les Taureaux devaient composer avec les absences des « papys » Wera et Henry. « J’ai une équipe jeune qui a besoin de grandir encore, ça prendra du temps, reconnaît Pedro Gomez. Et cela se ressent quand ces deux éléments-là ne sont pas présents. En défense, cela se voit tout de suite et Henry est notre buteur. »