Pourquoi Wanze/Bas-Oha descend

1.Un manque de qualité(s)

Sans faire injure aux joueurs en place et qui terminent la saison en bord de Meuse, plusieurs d’entre eux ont montré leurs limites tout au long de la saison." On a une bonne équipe de P1 quoi " résumait un supporter dimanche au soir de la 17edéfaite en 29 matchs.Le constat est sans doute dur, trop dur, mais il a quelque chose de vrai aussi.À quel secteur la faute?Désolé, mais ce n’est pas dans ces colonnes que l’on va incriminer l’un ou l’autre joueur en particulier. Il a sans doute manqué d’un peu de tout.mais la défense a souvent dû trinquer pour tenir l’équipe.Avec les conséquences que l’on sait.Quant au secteur offensif, Henri Neerdael s’est souvent senti seul pour faire la différence, ce qui n’a pas été suffisant.

2.Une mentalité défaillante

Quand on demande à Jean-Yves Mercenier le souci numéro 1 qui a plombé la saison de ses couleurs, une raison fuse. " C’est la mentalité qui a fait défaut le plus souvent , assure-t-il. Si on avait affiché celle de ces dernières semaines, on serait peut-être sauvé… " Référence faite à une série de décisions prises en janvier qui ont permis à des jeunes de s’exprimer, voire de carrément exploser comme les Gilles et Mottet, entre autres. " Et avec eux plus tôt dans la saison, oui, peut-être qu’on se serait sauvé car un jeune, lui, fait ce que vous lui demandez, voire plus… " avoue le T1 mosan.

3.Un criant manque de moyens

Ce n’est pas vraiment un secret dans le milieu mais on le sait, le club manque de moyens ces dernières années afin d’attirer des joueurs.Les dirigeants ont tiré les leçons des soucis financiers de ces années folles. Du coup, cela se ressent inévitablement sur le terrain et dans le noyau mis à disposition de Jean-Yves Mercenier.Lequel se tâte encore à l’idée de continuer la saison prochaine comme joueur." Cela dépendra de mon noyau " avoue-t-il.Et si, finalement, cette descente, couplée à d’autres facteurs, était la meilleure chose qui pouvait arriver au club dans l’épanouissement de ses jeunes? Car la situation future semble cette fois irréversible: les jeunes ne seront pas une éventualité ou un complément dans le noyau, mais une absolue nécessité… Ils ont l’avenir du club en mains. Et, sincèrement, il ne s’annonce pas aussi sombre que ce que cette descente pourrait faire penser.