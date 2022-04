Nezer regrette la suffisance au sein du groupe stockali

Et "Tigrou" n’en restait pas là puisqu’il assénait quelques vérités qui devraient stimuler certains de ses coéquipiers actuels. " Il y a trop de suffisance dans le groupe. Voilà douze saisons que j’évolue en Nationale et je vous assure que, quand j’ai commencé à dix-huit ans, je n’aurais jamais osé me comporter de la sorte . Beaucoup de joueurs devraient rentrer chez eux en regrettant leur manque d’envie mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas , pestait le médian. Dans le foot, c’est la remise en question qui est importante. Je fais encore cela après chaque rencontre. Rater une passe, un contrôle, te plaindre de l’état de la pelouse, tu peux toujours le faire, mais tu dois être capable de combler cela par ton envie et, ici, beaucoup n’y arrivent pas. On est à un certain niveau, en D2, dans un bon club et le minimum est de tout donner sur le terrain pour ne pas avoir de regrets. Il reste un match pour terminer la saison sur une note positive. Ce serait la moindre des choses! "