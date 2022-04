Miceli: «Pas de cadeau à Stockay»

Victoire pour l’honneur de Hamoir à Jette. La 5e place désormais hors de portée des Rats, Hamoir s’est défini un autre objectif en vue de son dernier combat de la saison : le 6e strapontin. « Oui, c’est normal quand on est compétitif, on veut toujours en faire plus » dit Raphaël Miceli. Même pas de petit cadeau alors pour Stockay qui espérait, peut-être, les trois derniers points pour assurer mathématiquement son sauvetage ? « Alors, là, vous rêvez, vous, assure le coach des Rats. Jamais on ne va donner un point à notre adversaire. Jamais. Que dire alors à Verlaine ? On aurait dû faire pareil, non ? Non, on ne rentre pas là-dedans. En pareil cas, la solidarité, fusse-t-elle régionale, n’existe pas. Il faut s’en rendre compte. » Stockay est donc fixé : il devra se sauver définitivement par lui-même. CQFD. A.R.