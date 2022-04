Jonathan Brissart : " Un deuxième gardien d’une très grande valeur ."

Cyril Da Silva : " Jeune très talentueux. Il apprend et je me réjouis de voir comment il va se comporter en P1. "

Gauthier Da Silva : " Il a été barré au niveau de l’équipe et n’a pas eu l’occasion de se montrer. "

Julien Delville : " Je ne le connaissais pas et qu’on me l’a déconseillé. Mais je me félicite de lui avoir fait confiance. "

Clément Fleury : " Il souffre d’une pubalgie depuis des mois. Dommage de ne pas l’avoir vu cette saison. "

Pierre Fourneau : " Il s’est rompu les croisés durant la préparation. Il sera la révélation de l’an prochain. "

Loic Gillard : " Élément moteur et essentiel de la défense, il a progressé au niveau de la maturité depuis deux ans. "

Martin Kanté : " J e me félicite d’avoir accepté qu’il vienne chez nous avant son retour en France. "

Laurent Ooms : " Titulaire l’an passé, il n’a pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison. Sans doute très déçu. "

Julien Scerra : " Mon guerrier! Sa réputation est, à l’heure actuelle, moins justifiée. Il gère mieux les événements. "

Andy Tellatin : " La clé de voûte de la défense. Solide, il est également intelligent tactiquement. "

Larbi Bekkar : " On ne voudrait que des joueurs comme ça. Pas beaucoup utilisé, il a gardé une mentalité exemplaire. "

Dylan Beltrame : " La classe, un métronome. Son seul défaut, c’est d’avoir été formé au Standard. "

Ismaël El Ghoulbzouri : " J’ai de la chance qu’il aime les sucreries et les durums sinon il jouerait bien plus haut. "

François Fourneau : "S i je dois sortir un joueur du lot, c’est lui. Il comprendra. Il m’a donné une leçon de courage. "

Nicolas Jansen : " Jeune joueur talentueux, mais qui doit s’améliorer mentalement. "

Orphée Kavungu : " Je crois en lui à 200% même s’il n’a pas eu la saison attendue. Il peut s’imposer en P1. "

Abhil Kondi : " Mon capitaine. Un vrai talent qui va terminer ses études et qui va revenir à fond dans le groupe. "

Thomas Masselin : " Le leader de guindaille, une merveille dans un groupe, Mais il a aussi fait le job sur le terrain. "

Lucas Bizzarri : " Le joueur qui me permet d’avoir un foot différent. Il pourra devenir un buteur redoutable. "

Abou Guilmi : " Merci à Antonio Benitez de me l’avoir renseigné. Il existe une amitié, un respect mutuel entre nous. "

Pascal Nuozzi : " Un talent pur! Il a un pied gauche magique, mais ça reste un diamant à polir, surtout au niveau tactique."

André Jamers : " Impressionnant d’envie, de motivation, d’implication. Il est resté frais, disponible, dynamique. Et c’est aussi un grand connaisseur du foot provincial. "

Bruno Debattice : " Un entraîneur des gardiens super compétant. Il fait partie du staff à 2000%. "

Dominique Remacle et Philippe Leveque : " Deux délégués qui ont pris soin du groupe à tour de rôle. "

Mario Fodde, Claudia Fodde, Johnny Defawes, Julie et Bénédicte Hornay : " Les personnes qui travaillent dans l’ombre et qui ont remis le club dans la bonne direction. "

Et pour parler d’Alain Colomberotto, c’est Abou Guilmi qui prend la parole: " Il a une grosse part dans le titre. C’est plus qu’un coach, il a plusieurs casquettes au club. Ce titre, c’est pour lui. "