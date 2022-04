Le capitaine Rizzo tire déjà un bilan de la saison

Après la défaite de justesse contre Elsaute dimanche, le capitaine de l’équipe, Damien Rizzo, faisait déjà le point à deux matchs de la fin du championnat et de sa carrière footballistique. « Le bilan n’est pas très bon pour cette année, vu le peu de points que nous avons engrangés. Cela a vraiment été une saison noire pour diverses raisons : des joueurs qui sont partis, un coach qui s’arrête durant la saison, des matchs qui auraient dû, à de nombreuses reprises, tourner à notre avantage. Je reste tout de même positif et je pense que cette saison aura été bonne pour l’apprentissage et reste une belle expérience pour l’équipe et le club qui, je rappelle, n’avait jamais été en première provinciale. »