Laruelle, le blé qui lève au Stade

Charles Laruelle, milieu de terrain, très actif, au four comme au moulin, fait partie de ce blé qui lève rue des Prés. "C’est la première saison où je peux vraiment m’exprimer, apprécie-t-il. Je pense avoir été titulaire lors de vingt-trois rencontres. C’est vrai que je ne suis pas le garçon que l’on remarque pour un geste technique. Non, je suis le travailleur de l’ombre. J’ai beaucoup de courses au milieu de terrain. Je récupère et je fais jouer mes équipiers."

Mais ce travail inlassable pour l’équipe finit par être récompensé. Comme lors de cette dominicale par une tête imparable pour rétablir la parité. "C’est mon quatrième but de la compétition, savoure le box-to-box. Le premier de la tête. Je sentais le centre arriver. J’ai bien fait de suivre l’action. Je n’ai plus eu qu’à placer mon front. Par la suite, nous aurions pu passer devant. Notamment avec un penalty ignoré par l’arbitre. Mais bon, l’essentiel était d’avoir assuré son maintien à Hamoir. C’est frustrant d’avoir attendu si longtemps le sauvetage. Nous avons livré quantité de belles prestations. Toutefois, il nous manquait toujours un petit truc pour l’emporter. Comme un fait de jeu, un manque de jugeote défensif ou une concrétisation défaillante devant le but."

À ce niveau, évidemment, un certain apprentissage est nécessaire surtout avec une équipe en manque d’expérience. "Nous avons rempli les objectifs du club, c’était primordial, clame le futur comptable. Je pense que nous avons bien posé les fondations pour une nouvelle saison plus prolifique. Notre coach, prône un football positif et offensif. Il aime prendre des risques. Logique quelque part, nous ne possédons pas une équipe suffisamment physique pour fermer la porte. Honnêtement, il faudra compter sur Waremme lors du prochain exercice." Nous nous réjouissons déjà d’y être.