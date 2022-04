Hauteclair va manquer à Faimes

Belle prestation d'ensemble pour les Faimois face à Ster. Si tous les hommes de Luc Ernes sont à créditer d'une bonne note, Amaury Hauteclair n'a pas, lui non plus, ménagé ses efforts en gagnant énormément de duels, en déviant des ballons de la tête et en arpentant le terrain de long en large. "Je pense que j'ai fait un gros match, même si je n'étais pas aligné à ma place de prédilection. J'étais en pointe, alors que je préfère jouer en soutien d'attaque. Mais quel que soit le choix du coach, je suis là pour l'équipe, pour mon club."