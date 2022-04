Fize à un point du tour final mais avec qui?

Déjà privé de Vandervost et de Boumediene, Fize va sans doute devoir faire sans Thomas Rovny jusqu’à la fin de la saison, tour final compris. « J’attends d’aller passer un examen complémentaire mais je souffre sans doute d’une déchirure, la première de ma carrière, dit-il. C’est venu comme ça tout seul alors que je courais à côté du banc de Melen. Cela a pété d’un coup. Je ne suis pas de nature pessimiste mais à mon avis, ma saison est finie. On verra. » Sorti lui aussi sur blessure, Greg Mignon ne souffre que d’un coup direct et devrait être là, lui, ce dimanche. Il pourra ainsi aider Fize dans sa lutte ultime pour décrocher le tour final. Concrètement, il ne manque d’une petite unité aux Fizois pour se qualifier pour le grand bal de fin de saison. Une opération qui est à la portée des Fizois, solidaires comme jamais à Melen. A.R.