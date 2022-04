Ferrières s’offre Bourard et Saccio

Mais la toute grosse bombe nous provient sans aucun doute de Stockay avec l’arrivée chez les Bleus de Fayssal Bourard. "Le couteau suisse" de Phil Caserini n’est plus à présenter tant son CV est énorme pour la deuxième provinciale (NDLR: on le rappelle, Ferrières va obtenir sa montée soit par la voie sportive, soit via l’administratif). À pratiquement 30 ans, le milieu créatif rejoint donc son ancien coach avec confiance et de grandes ambitions à la clé. " La vie est parfois surprenante, jamais je n’aurai pensé avant cette saison me rendre à Ferrières mais le projet de Case me donne envie.En plus, je déménage en juin et je me rapproche justement du club. C’est un pur hasard mais ça se met bien. " Évidemment, la descente de quatre divisions peut surprendre.Mais connaissant Fayssal Bourad, ce n’est pas ça qui va changer sa motivation. " On me connaît, on sait que je ne vais pas me ramollir. Jamais je ne sous estimerais la provinciale mais mon tempérament n’est plus à démontrer, je serai à fond pour le club. " Fier de ces nouvelles couleurs, le milieu veut remercier la famille qu’il quitte." J’ai vraiment besoin de remercier Stockay et le président en particulier.Jean-Pierre Dalla Costa est un homme extraordinaire. "

Avec ces deux arrivées, plus aucun doute ne peut exister sur l’envie de Ferrières dans les prochains mois.La montée, ou rien.