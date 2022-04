D’Agostino sur tous les fronts

Plusieurs Jaune et Noir en profitent néanmoins pour montrer l’étendue de leur potentiel offensif. Si Mathelot a été moins en réussite ce dimanche, Deblaere a été impliqué dans plusieurs actions intéressantes. Pirotte, blessé, est lui sorti à la pause. Un coup dur qui a rajouté encore un peu plus de poids sur les épaules du quatrième larron de la bande, Maxime D’Agostino. " Je sais que, parfois, on attend plus de moi car je suis le plus jeune et celui qui court le plus mais je ne me rajoute aucune pression, je suis là pour m’amuser tout en aidant l’équipe " tempère celui qui a été replacé en milieu offensif par Christophe De Smedt.