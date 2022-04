Amay a de quoi nourrir des regrets

Conscient de cet enjeu, et malgré, comme prévu, l’apport de joueurs de la BeneLeague dont l’excellent jeune gardien Delkens et le redoutable buteur Bongaert, Amay était bien dedans menant même 11-14 à moins de deux minutes de la pause. "Et puis, on commet des erreurs incompréhensibles à ce moment-là, peste le président Destexhe. Je n’en veux pas tant à la relance de Manu ( NDLR: le gardien s’est d’ailleurs de suite excusé), mais il faut aussi se rendre compte qu’on n’a pas, comme avant, des joueurs en reconversion rapide prêts à recevoir sa relance. Je suis plus en rage sur l’attitude de certains. Pour moi, on perd le match quand on est de nouveau devant, on mène 15-18, les autres sont en infériorité et on se permet d’abord de réagir par un coup de tête et qu’en plus on rouspète avec une carte rouge à la clé. Là, on a perdu pied avec le résultat qu’on connaît. Et ce qui m’énerve encore plus, c’est qu’on cherche des excuses comme le fait qu’on prépare la saison prochaine et que c’est perturbant!"