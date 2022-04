À Flémalle, Quitin(te) rien n’a rien

Pour gagner au football, il est impératif de marquer. Et on ne secoue pas les filets sans tenter de viser le cadre adverse. Flémalle, bien que dominant dans la possession, surtout au retour des vestiaires, a peiné à se retrouver en position de tir. Leur unique réalisation vient d’ailleurs d’un coup franc parfaitement botté de Scopel. « On n’a pas eu beaucoup d’occasions, soufflait le capitaine Olivier Quitin. C’est dommage car notre seconde période n’est vraiment pas mauvaise mais au final on ne parvient qu’à inscrire un seul but. »