Et les espoirs ont été rencontrés puisque les locaux ont proposé de bonnes choses… poussant même finalement à avoir des regrets. " On se retrouve à -10 à la pause en ayant fait quelques erreurs et pertes de balle sans lesquelles nous aurions encore pu être mieux ", soulignait un coach de Keyser qui voyait rapidement que son groupe ne pourrait pas faire la jonction pendant le 2e acte et faisait ensuite tourner.

Mais les débats restaient ensuite équilibrés, les Villersois faisant même jeu égal dans le 3equart (19-20) dans la foulée de Stassen, Vercruysse et de Waleffe. Au physique, Genappe "remettait" 10 points d’écart supplémentaires dans la dernière ligne droite pour signer un succès mérité mais la résistance locale fut plus que positive.

Dernière étape de la saison des Villersois: un déplacement au BBC Brainois. Une équipe à la hauteur de Haneffe dans la 2epartie du classement et contre qui le groupe n’aura encore une fois rien à perdre.

QT : 17-25, 14-16 (31-41), 19-20 (50-61), 19-29.

VILLERS : Denis 2, Stassen 16, De Waleffe 11, Velden 2, Lahaye 10, Rappe 0, Peleeheid 3, Vercruysse 12, Locht 4, Vercauteren 1, Aldeghi 8.