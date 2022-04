Réaliste, Warnant punit Waremme.

Si ce derby ne nourrissait plus de réel enjeu, les Waremmiens avaient à cœur d’offrir un succès à leur coach pour sa dernière apparition au stade Leburton en tant que joueur. Du côté des Warnantois, c’était plus une petite revanche sur la défaite au match aller à prendre. Mais aussi terminer la saison en beauté et se relever après la défaite face à La Louvière (NDLR: 0-3). Bref, sans aucune pression, les deux formations pouvaient évoluer libérées en ne pensant qu’au jeu développé.