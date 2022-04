Hannut qui, samedi, en match avancé, avait laminé Templiers et rajouté une petite couche de pression sur la tête du leader qui n'en avait pas vraiment besoin. "Je voudrais rendre hommage aux Hannutois qui ont, eux aussi, livré un championnat de haut niveau et qui nous a talonné jusqu'à cette 27ejournée. Sans eux nous aurions été champions plus tôt" , soulignait André Jamers au coup de sifflet final.

La pression, une fatigue physique et mentale qui s'installait progressivement vu les efforts fournis depuis neuf mois, tout cela les joueurs les ont mis de côté le temps de donner un ultime coup de rein face à des Cointois accrocheurs et loin d'être rassurés sur leur sort mais qui n'ont su retarder l'ouverture du score que durant dix-sept minutes.

La délivrance est venue du pied de Nuozzi, mais, comme souvent cette saison, c'est un coup de génie de Beltrame au centre du jeu qui a déstabilisé la défense visiteuse. Sans être tranchants, les hommes du duo Colomberotto-Jamers ont ensuite contrôlé les débats non sans que Botterman, entre les perches, n'apporte sa pierre à l'édifice en sortant brillamment dans les pieds d'Ettitchi. Ceci avant qu'une faute de Pedrosimao sur le remuant Fourneau ne permette à Guilmi de faire 2-0 des onze mètres non sans que le sérial buteur ne s'y soit repris à deux fois car Asly avait repoussé le premier envoi.

À 2-0 à la pause, les carottes étaient cuites. L'excellent Gillard, le piston Fourneau et l'inévitable Guilmi alourdiront les chiffres après le café pour que la fête soit totale. Entre deux gorgées de champagne, Alain Colomberotto pointera ce qui, pour lui, aura fait la différence entre son équipe et celle de Hannut. "Nous avons été présents dès le début de championnat, totalisant un 12/12 alors que Hannut débutait par un 7/12. Cet écart, notre adversaire n'aura jamais su le résorber. Pourtant, après une année sans championnat à cause du Covid, mes joueurs étaient loin de leur forme à la reprise. C'est tout leur mérite d'avoir travaillé dur pour bien débuter la compétition."

Voilà comment un titre se construit…

Arbitre : M. Kyalumba.

Cartes jaunes : Nuozzi, Scerra, Beltrame, Masselin, Berrafato, Ettitchi.

Buts : Nuozzi (1-0, 18e), Guilmi (2-0 sur pen, 44e), Gillard (3-0, 70e), Fourneau (4-0, 74e), Guilmi (5-0, 78e).

OUGREE : Botterman, Tellatin, Guilmi, Nuozzi (76eKondi), El Ghoulbzouri, Scerra (79eDelville), Fourneau, Bizzari (72eKante), Gillard, Beltrame, Masselin (79eOoms).

COINTE: Asly, Pedrosimao, Berrafato, Ibata, Russo, Moissonnier-Benert (46eDiallo), Ettitchi (27eKoffi), Gambini (68eAli Onioubo), Manirakiza, Barry (78eMoupondo), Camara.