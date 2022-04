Match nul sans réelle saveur à Momalle

Si l’entame de match est d’abord partagée, ce sont les locaux qui vont mettre le nez à la fenêtre en premier. Leur pressing bien senti et réfléchi leur permet de récupérer quelques ballons intéressants aux abords de la surface adverse. D’Agostino voit d’abord sa frappe repoussée par un défenseur. Mais, quelques instants plus tard, sur un centre tir du médian offensif local, le ballon vient mourir dans le petit filet des cages de Dentz. Rassurés et surtout conscients qu’il faut battre le fer flémallois tant qu’il est chaud, De Blaere et consorts se portent vers l’avant. D’Agostino est dans tous les bons coups mais ne bénéficie plus de la même réussite sur ses multiples tentatives. Au gré des minutes, les visiteurs reviennent dans le match. Abdoulaye manque néanmoins d’altruisme et Presti se montre vigilant pour maintenir les siens aux commandes. À la pause, Momalle récolte ainsi les fruits d’une entame de match très appliquée.

Au retour des vestiaires, Flémalle remonte avec de meilleures intentions. Les débats s’équilibrent quelque peu avant de voir les troupes de Bernard Wégria prendre le dessus.

Mais les deux blocs manquent encore et toujours de précision au moment de s’approcher du rectangle adverse. Comme souvent dans ces-là, la décision va venir d’une phase arrêtée. Le coup franc de Scopel est magnifique et vient nettoyer puissamment la lucarne momalloise. 1-1. Tout est à refaire pour les locaux. Hotton, fraîchement monté au jeu, se charge de quelques phases arrêtées intéressantes mais qui ne trouvent pas preneurs. La fin de match est à l’avantage des Flémallois qui, comme d’habitude, prennent le dessus sur des locaux diminués. Momalle est donc contraint au nul. Mais, avec quelques minutes de plus, le résultat aurait pu être bien différent. De bon augure pour un tour final qui se profile pour les Liégeois mais s’éloigne pour les Hesbignons.

Arbitre: Fabien Laforge assisté de Jean-Philippe Martin et Geoffrey Dehalleux.

Cartes jaunes: Heine, D’Agostino, Scopel, Esser.

Buts: D’Agostino (1-0, 13e), Scopel (1-1, 62e)

MOMALLE: Presti, Pohl, Heine, Pirotte (46eEsser), De Blaere, Rovny, Nawezi (85eSciulara), Sougnez (59eHotton), Louis (70eDiomande), D’Agostino, Matelot.

FLÉMALLE: Dentz, Gambini, Quitin, Kalam, Abdoulaye, Scopel, Militello (17eDe Giorgi), Costadoni, Piazza, Ioakimidou, Colombi.