Longueville: «Tout le monde va dire que c’est normal»

Souvent critiqués sur les réseaux sociaux, les Thisnois ont toujours répondu présent. "Il y aura toujours des jaloux. Quand je lis les commentaires sur les réseaux sur le club et moi, ça me fait rire. Les gens vont dire que c’est normal d’être champion, mais il faut quand même le faire. On n’a pas perdu un seul point et mes gars ont été exceptionnels , se réjouit Pierre Longueville. Je n’ai jamais vu un groupe aussi soudé. Ce n’est pas le plus beau titre de ma carrière, mais il a une saveur particulière."