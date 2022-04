Hé bien, les Wawas n’ont rempli aucun de ces trois objectifs puisque les Louvanistes se sont imposés alors que les hommes de Fred Servotte ont mordu la poussière dans la salle surchauffée d’Achel. " Je n’avais vu la salle aussi comble , reconnaît le coach waremmien. L’ambiance était incroyable pour fêter le départ de plusieurs joueurs. Le public était chaud sur chaque point, on ne savait presque pas se parler. "

Une atmosphère qui a paralysé les Hesbignons dans les deux premières manches, perdues relativement sèchement. " Les joueurs en face étaient survoltés et voulaient profiter de leur dernier match. L’orage nous est tombé dessus. Mais, petit à petit, on a commencé à augmenter notre niveau de jeu pour les faire douter ", raconte Fred Servotte.

Si bien que les visiteurs remportent le troisième set avant une quatrième manche qui s’est jouée sur des détails… finalement favorables aux Limbourgeois. " Oui, il y a une petite pointe de déception de ne pas avoir pu accrocher plus que cela , regrette le mentor des Bleus. Après coup, on se dit qu’on aurait bien disputé un cinquième set où tout aurait pu se jouer. On aurait vraiment aimé terminer cette saison par une victoire, mais l’équipe en face était tout simplement un peu plus forte."

Il n’empêche, la fin de saison de Waremme a laissé entrevoir de belles perspectives pour l’année à venir. " Je suis fier et heureux de ce que les gars ont montré, leur attitude était vraiment exemplaire. Il y avait la niaque, la bonne attitude. Je suis très heureux de la période passée avec le groupe en tant que T1 , abonde Fred Servotte. Les joueurs m’ont dit qu’ils avaient apprécié, c’est chouette de leur part de me faire ce retour-là. "

Les Wawas se sont retrouvés une dernière fois ce dimanche après-midi avant de rentrer dans la période de négociations en vue de la saison prochaine.

Sets : 25-18, 25-17, 19-25, 25-23.

TECTUM ACHEL : Campforts, Verweij, Van Dyck, Makinen, Smit, Verschueren, Brouns (L); Fransen, Van Walle.

WAREMME VOLLEY : Fafchamps, Pire, Vandooren, Cosemans, Abinet, Felicissimo, Cocchini (L); Schroeven, Detandt.