Huy méritait certainement bien mieux

Et pourtant, dès la première minute de jeu, les Bruxellois vont cueillir à froid Huy. Mathias Michiels, étrangement seul dans le cercle local, ne se fait pas prier et troue Louis De Cock d’une frappe pleine de sang-froid. Heureusement pour les 200 supporters présents en ce dimanche ensoleillé, les Hutois vont immédiatement réagir.Philippe Destexhe récupère une perte de balle bruxelloise au milieu de terrain, combine avec Corentin Gevers qui se permet de lober le portier adverse et qui transmet à nouveau la balle à son équipier. Le numéro 1 hutois n’a plus qu’à pousser la balle au fond des filets au terme d’une action cinq étoiles.1-1 après six minutes de jeu, il ne fallait pas arriver en retard.

La suite de la rencontre est dominée par les Bleus.Huy tente de combiner dans les courts espaces tandis que les Rouges, bien plus hargneux, procèdent par contre-attaques en attente d’une erreur adverse… qui arriva à nouveau à l’entrée de la seconde mi-temps. Après une perte de balle de la défense mosane, Benjamin Wyckmans allume à nouveau le portier hutois et redonne l’avance aux visiteurs à la surprise générale. Surprise pratiquement anticipée par Benoit Baseil, qui cria à ses joueurs quelques instants plus tôt: " réveillez-vous, on ne joue pas le match nul ". Désormais derrière au score, les Mosans vont à nouveau rapidement réagir sur penalty corner. Xavier Bertrand est trouvé en première zone, sa frappe trouve la lucarne adverse.

Mais malgré une multitude d’offensives locales, le score ne bougera plus jusqu’au coup de sifflet final des deux arbitres très largement critiqués au cours de la rencontre.Malgré la petite déception de ne pas terminer à la première place, tout le monde doit se souvenir d’où reviennent les Hutois et les play-down exceptionnels qu’ils ont offerts à des supporters conquis. Et au final, c’est bien ça le plus important, au vu du maintien acquis.

Arbitres : Lamy et Bribosia.

Buts : Michiels (0-1, 2e), Destexhe (1-1, 7e), Wyckmans (1-2, 42e), Bertrand (2-2, 51e).

HUY : Destexhe, Trémouroux, Lemaire, Heine, Kaesmacher, Rycken, De Cock, Reynders, Radoux, Gevers, Pirlot, De Sauvage, Deval, Springuel, Kaesmacher, Bertrand.