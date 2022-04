Gorissen, succès d’un coach reconnaissant de son groupe

Mais, tout aussi lucide, il ne manquait pas de mettre en avant la victoire d’un groupe. " Parlons maintenant, je vais les laisser un peu profiter " lançait le mentor hutois en regardant, non sans fierté, ses gars se diriger vers les nombreux spectateurs hutois massés au bord du terrain synthétique soliérois. " Plusieurs joueurs ont vraiment réalisé un gros match ce samedi. Et, une nouvelle fois, on a prouvé que notre force c’était le groupe , argumente celui qui va découvrir la P2 avec son équipe. On ne gagne pas ce match à onze mais bien à seize. Et, il y avait des absents. "