Fraiture Sports n’a pas été bon mais gagne

Toujours en course pour la troisième tranche, Fraiture Sports s’est imposé dans la douleur contre Patro Othée qui est désormais dans la position du relégable. Fabrice Pavone reconnaissait très sportivement que le score est sévère pour les Liégeois. " Othée méritait de prendre un point. Ils perdent le match en première mi-temps car ils ont raté énormément d’occasion. Je me suis fâché et ça a beaucoup mieux été durant un quart d’heure. "