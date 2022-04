Fize B est virtuellement sauvé!

Pour la première fois depuis un bail, les Fizois sortent de la zone rouge et, selon Eddy Van Roosendael, de retour comme T1 après une réunion avec les joueurs, c’est mérité. " On était nulle part. C’était un off-day total. Je n’aime pas du tout cette mentalité. " Greg Vandormael, lui, relativisait malgré une joie intérieure bien présente. " On a gagné une bataille mais pas encore la guerre. Cette victoire ne souffre d’aucune contestation possible. " R.H.