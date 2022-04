Bryan Hanrez: «Être la meilleure attaque de la série»

" C’est une victoire faussement aisée , assurait-il à l’issue du match. On a très bien pressé durant les vingt premières minutes. On savait qu’ils avaient des difficultés à se relancer. On en avait parlé à la théorie et on avait même visionné une petite vidéo qui le montrait. On a ensuite eu les occasions pour faire 0-3 et 0-4 mais, comme d’habitude, on n’a pas su concrétiser. Après, ils sont progressivement revenus dans le match mais, sauf sur deux actions, on n’a pas été réellement mis en difficulté et, globalement, on était plus dangereux qu’eux donc j’estime que la victoire est logique. "