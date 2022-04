Si les Sang et Or pensaient avoir fait le plus dur en creusant l’écart dès le retour des vestiaires, les Clavinois n’ont pas démérité. " Le match nul aurait été logique avec les occasions galvaudées en première période " abonde Patrick Rosimont. Son homologue braivois, Jofray Hella, reconnaissait être tombé sur une belle équipe. " Ils avaient par moments plus d’envie. "