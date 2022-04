Bamona et Huy ont fait parler la poudre au meilleur des moments

Et cette réalisation est d’autant plus importante qu’elle a contribué au succès des siens. " Et pourtant, on avait passé une semaine sous pression car on n’avait plus notre sort entre nos mains , avoue Willy Bamona. Il y avait beaucoup de stress, c’est logique. Mais on a su le transformer positivement et on s’est simplement dit qu’on allait tout donner pour ne pas avoir de regrets. Et cette victoire est logique car nous avons vraiment eu beaucoup d’occasions. Ce n’est pas arrivé souvent qu’on marque trois buts (rires). Et mon goal est important dans une victoire importante. Si je n’avais pas marqué, le match aurait pu être différent, cela me fait d’autant plus plaisir. "

Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, les Hutois ont appris, quelques minutes après la fin de leur rencontre, qu’Oppagne, leur adversaire dans la lutte pour le maintien avait été défait à Marloie, ce qui leur permet de reprendre la 13eplace. " On s’était simplement dit qu’on allait jouer notre match avant de regarder le résultat d’Oppagne une fois notre rencontre terminée, afin de ne pas se mettre de pression , ajoute l’attaquant de 22 ans. Mais je dois bien vous avouer qu’on a d’abord fait un peu la fête dans le vestiaire avant de regarder les autres scores. On a ensuite vu qu’Oppagne avait perdu et cela nous permet de reprendre notre sort entre nos mains. Mais rien n’est fait, il reste un match, nous devons terminer le boulot. Si nous allons nous sauver? On va tout faire pour y arriver en tout cas, on ne va rien lâcher. C’est à la fin du bal qu’on paye les musiciens comme on dit. Le coach nous a félicités pour la victoire, mais il faut retourner au boulot tout au long de cette semaine afin de préparer le match de dimanche. "

Une victoire assurerait le maintien alors qu’une défaite pourrait renvoyer les Hutois en P1. Et s’ils partagent et qu’Oppagne l’emporte, un test-match devrait être organisé!