Walo et ses hommes ont magnifiquement bien orcheStré(e) ce titre

En pleine reconstruction depuis plusieurs années, le club stratois remporte le championnat sans le moindre souci.Avec une seule défaite au compteur (NDLR: contre les Anthisnois), c’est une réelle réussite pour les troupes de Franck Walo qui ont étalé toute leur classe durant chaque rencontre. Cependant ils n’ont pas eu que des matchs faciles. On peut parler de Marchin, Remouchamps ou encore Anthisnes qui ont failli leur jouer de mauvais tours, mais ils sont restés sur leur première marche du podium sans trop trembler.

Fort d’un noyau conséquent et d’un banc qui a tout pour faire la différence, Strée plante le décor dès les premières rencontres et se montre dominateur dès qu’il le peut.

Cette consécration, les joueurs la doivent à un travail d’orfèvre les mettant dans de bonnes conditions pour conquérir la quatrième provinciale. Les Stratois retrouvent donc la troisième provinciale, le but tant espéré par leurs supporters et les personnes gravitant autour du club. Tel un joaillier qui façonne des matériaux précieux, Franck Walo a su faire de cette équipe ce qu’elle est. Pour résumer cette saison, on peut dire que la loi du plus fort et plus constant l’a emporté.

Même si Modave occupait la sixième place, la rencontre ne semblait pas jouée d’avance. Ce sont pourtant les Jaune et Noir qui décrochent les premières occasions et les premiers tirs par les pieds Fabrice Niedt, mais les filets ne tremblent pas. Il fallut attendre la 63eminute de jeu pour que les Stratois inscrivent le 1-0. Dès lors, le stade exulte, les fumigènes sont allumés et les chants se font entendre. Sept minutes plus tard, Benoit Jacquerie fait taire les supporters stratois en égalisant sur une erreur de la défense jaune. Un partage qui va tenir bon jusqu’à la fin de la rencontre.

Les téléphones ont alors chauffé pour connaître le résultat de Marchin avant la bonne nouvelle: Strée décroche bel et bien les lauriers. La fête pouvait commencer et elle s’annonçait longue tant l’ambiance ne faisait que monter!

Arbitre : n.c.

Cartes jaunes: Richy, Izzi, Del Giudice, Dehon.

Buts: Carlozzi R. (1-0, 63e), Jacquerie (1-1, 70e).

STRÉE: Piette, Niedt S., Carlozzi A. (22eIzzi), Guilmet, Niedt F., Grégoire, Palluoto (54eCarlozzi R.), Feyenklahsen, Hotton, Valente (85eBenzaktit), Renard (73eD’Alessandro).

MODAVE: Pirard, Dehon, Delcourt, Buranito, Vilet, Cucilovo (46eDelvaux), Jacquerie, Del Giudice, Richy, Theate, Mawait.