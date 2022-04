Ni le résultat ni la manière pour Liège

Les Sang et Marine n’ont pas su reproduire une prestation de qualité comme ce fut le cas à Tirlemont le week-end précédent, abandonnant trois points précieux à la concurrence. Dans le camp liégeois, on insistait volontiers sur la réaction d’ensemble dans la dernière demi-heure de jeu, qui a vu le RFCL réduire le score par Perbet puis louper l’égalisation par Bruggeman dans la foulée. C’était un peu vite oublier que ce Liège-là avait mis trois bons quarts d’heure pour régler la mire, au moment où, mené 2-0, il n’avait plus rien à perdre. Insuffisant pour revenir à la hauteur d’un Patro qui a su faire preuve de métier et d’une bien meilleure consistance pour répondre présent le soir où il ne pouvait pas se vautrer.