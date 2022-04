Ce titre, Thisnes le doit avant tout à son groupe «exceptionnel»

Après sa victoire contre Lensois, le 12 février, le sacre de Thisnes n’était plus qu’une question de semaines. Dans une série A beaucoup moins relevée que les années précédentes, le club du président Nossin n’aura été mené au score que durant 36 minutes. Preuve de la totale domination des hommes de Pierre Longueville. Il suffit d’ailleurs de jeter un œil aux statistiques pour se rendre compte de la folle campagne des Hannutois: 75 sur 75, 193 buts marqués contre 13 encaissés. En Belgique, seule La RAAL B, en P4E hennuyère, fait mieux. " Mais ils ont été éliminés en Coupe, eux" , souriait le coach thisnois qui sait ses joueurs capables de réaliser le doublé.

Un groupe soudé comme jamais

La force de Thisnes aura évidemment été ses individualités. Les Belme, Mbarga, Heptia, Parthoens, Pier, Valentin et Benjamin Petit ont ébloui la P4A de leur talent. On en oublierait presque les autres éléments du noyau. Certains jeunes ont d’ailleurs livré un excellent exercice, comme Mathys Verlaine. "Dans ma carrière de coach, je n’ai jamais connu ça. L’ambiance au sein du groupe a été incroyable du début à la fin. Je ne savais pas qu’on pouvait s’amuser autant au football" , commentait Pierre Longueville.

Relégués en P4 au terme de la saison 2018-2019, les Thisnois sont donc de retour en P3 moins de trois années plus tard. Un retour qui aurait déjà pu s’effectuer en mars 2020 lors de l’arrêt des championnats. Mais on se souvient que Thisnes n’était pas monté pour… 0,333 point. "C’est 100x mérité , notait Jean-Michel Pasleau, le T1 devenu T2 et directeur sportif. Jusqu’au bout, les joueurs ont été fantastiques. Je suis tellement heureux et fier de faire partie de cette aventure." Celle-ci ne fait que commencer.

Arbitre: Jérémy Sterno.

Buts: Parthoens (1-0, 15e), V. Petit (2-0, 20e), Parthoens (3-0, 23e), Belme (4-0, 27e), V. Petit (5-0, 35e), Belme (6-0, 40e), B. Petit (7-0, 43e), Landrin (8-0, 50e), De Nuccio (9-0, 55e), Parthoens (10-0, 57e),

Berode (10-1, 59e), Landrin (11-1, 64e), Parthoens (12-1, 70e), De Nuccio (13-1, 74e), Parthoens (14-1, 79e), Landrin (15-1, 85e), V. Petit (16-1, 89e).

THISNES: Daniel, Heptia, Mbarga (47eDe Nuccio), Pier (50eVerlaine), Adam (50eVanderveck), Dierickx (50eLourenço), H’Mamou (47eLandrain), B. Petit, Belme, Parthoens, V. Petit.

GEER: J. Rihon, Dutrannois, Fallais, Honore, Monseu, B. Rihon, Naulaerts, Njoya, Wautier, Bourguignon.