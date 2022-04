Ce Huy B-là était devenu bien trop grand pour la P3

Pourtant, les premiers instants laissaient plutôt penser le contraire. Les équipes se jaugent et les près de 300 spectateurs massés le long du terrain synthétique soliérois assistent plutôt à un round d’observation entre deux adversaires qui se connaissent bien.

Au gré des minutes, les visiteurs tentent de s’installer dans le camp local. Après un dribble risqué et loupé de Duchesne, Brems frappe mais voit son tir largement se dérober du cadre. De l’autre côté du terrain, Amoabeng place une tête juste à côté des perches de Gobiet. Deux timides occasions qui vont finalement lancer le match.

Esseulé sur la gauche dans le rectangle, Dubus se loupe. Juste après, Boussard n’a pas plus de chance. Si Solières est moins dominant dans la possession, les locaux n’en restent pas moins intéressants sur phases arrêtées. Après un corner rapidement joué, Vanhuffel envoie une frappe lointaine qui passe de peu au-dessus.

Malgré ce frisson, les Mosans ne semblent pas paniquer et reprennent l’ascendant. Une supériorité qui va se matérialiser quelques instants plus tard. Sur un coup franc de Huysmans, Boussard dévie subtilement pour placer les siens aux commandes. Huy B a sans doute fait le plus dur avant la mi-temps malgré une dernière grosse occasion de Gonzalez.

Au retour des vestiaires, Hoyoux et consorts semblent bien décidés à se mettre à l’abri au plus vite. Les accélérations hutoises font souffrir le bloc visité. Dubus s’y reprend à deux fois pour doubler la mise. Solières B ne s’en relèvera pas et Huy gère son avantage. Szecel donnera même au score ses allures finales dans une seconde mi-temps où Huy fait tout l’étalage de ses qualités de champion entre gestion et coups d’accélération bien sentis. Un match qui couronne une saison et composte, méritoirement, un ticket pour la P2.

Arbitre : Mathieu Leroy

Cartes jaunes : Renard, Perez Perez, Micha,

Buts : Boussard (0-1, 35e), Dubus (0-2, 49e), Szecel (0-3, 90e)

SOLIÈRES B : Gillard, Duchesne, Gonzalez, Bolly, Amoabeng, Wynants (58eMasuy), Deprez (52eBourdouxhe), Vanhuffel (61eNgombo), Salée (81eTrillet), Micha, Perez Perez (68eNdoye).

HUY B : G.Gobiet, Roba, Renard, Brems (78eGorissen), Huysmans (89eRob), Obaker (80eSzecel), Boussard (81eDa Fonseca), D.Gobiet, Hoyoux, Houmard, Dubus (68eSmits).