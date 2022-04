Thibault Goset et Louis Laenen qualifiés pour l’Euro U22

Il le fallait car les deux comparses jouaient déjà leur qualification pour l’Euro U22 ce week-end dans les installations de Vilvoorde face à deux autres paires belges. Favoris sur papier, Goset et Laenen n’ont pas tremblé en s’imposant facilement lors des deux rencontres, leur donnant droit de réserver le voyage pour les Pays-Bas au début du mois de juin. " Les autres équipes n’avaient pas grand-chose à perdre , confie Damien Dupont, leur entraîneur. La pression était sur nos épaules. Certes, nous n’avons pas été à notre niveau, mais nous avons été justes et sérieux. Le boulot a été fait on va dire. "

Mieux que la 17eplace de l’année dernière?

Le rendez-vous est donc pris du 9 au 12 juin aux Pays-Bas, à Vlissingen et Werkendam pour être précis. Avec un objectif bien précis: au moins sortir des poules et égaler la 17eplace acquise l’été passé à Baden, en Autriche. " Pour cela, il faudra au moins gagner un match , explique Damien Dupont. Ensuite, on verra bien contre qui on tombera en barrages. Mais bon, Thibault et Louis vont seulement avoir 20 ans cette année, on va tomber face à des paires plus âgées. "

D’ici la, les deux beach-volleyeurs vont enchaîner les tournois, que ce soit sur le sol belge ou même à l’étranger. La saison est lancée et elle a plutôt bien démarré!