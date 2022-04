Mais, avant et après cette ultime joute à domicile, les troupes de Maxime Gaudoux doivent se rendre dans deux des salles les plus redoutables de la division. Celle de l’Union Liège pour finir la compétition et celle de l’Étoile Jupille ce dimanche.

Un programme compliqué mais tout à fait dans les cordes de Wawas qui sont, même si on n’en parle que trop peu, toujours en position pour aller chercher le titre et la montée. Mais on préfère se focaliser sur une rencontre à la fois du côté Hesbignon et voir où cela va mener le groupe. Et la première destination en bord de Meuse sera déjà celle de tous les dangers car les Brasseurs restent, avant la trêve des vacances de Pâques, sur une exceptionnelle victoire contre Saint-Louis, qui affiche le même bilan que Waremme. C’est dire si, sur le minuscule terrain liégeois, il faudra s’adapter rapidement pour revenir avec la victoire.

Jeudi, contre Dison-Andrimont, Waremme B n’a pas sorti son meilleur match mais a encore brillé par son collectif et la richesse de son noyau. Lambion moins en réussite, c’est Cools qui sortait sa plus grosse prestation offensive du deuxième tour pour prendre le relais alors que, dans le jeu intérieur, Deville faisait de même par rapport à l’apport de Germay. La force d’un collectif avec encore quatre joueurs dans les doubles chiffres, ce qui permet de penser en des chances réelles d’une nouvelle victoire ce dimanche.

Si tel est le cas, il faudra clairement se poser les bonnes questions concernant les deux derniers rendez-vous en fonction des résultats des concurrents directs. Mais, comme depuis le début de la saison, Maxime Gaudoux et ses troupes prennent 40 minutes à la fois. Et lors des 40 prochaines, l’objectif sera de dominer les défenseurs de la terrible salle des Argilières.

Les points de jeudi contre Dison-Andrimont : Lambion 8, Parent 2, G Ceulers 6, Van Geit 0, M Ceulers 10, Cools 18, Piedboeuf 25, Germay 0, Deville 21.