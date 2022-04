Parmi les seize hommes qui figureront sur la feuille de match, on retrouvera Abhil Kondi (34 ans). L’élégant milieu de terrain sera peut-être appelé à débuter la rencontre. Tout dépend de l’évolution de la blessure de Bousfia que le joueur flanqué du numéro dix a remplacé après 25 minutes la semaine dernière à Templiers. Un match pour le titre, Abhil en a déjà connu un, le 30 avril 2017. "Je m’en souviens très bien. C’était la dernière rencontre de la saison et nous recevions Engis, emmené par Dario Rappa. Talonnés par Geer, nous devions absolument l’emporter, ce que nous avons fait non sans difficulté car nous avions été envahis par le stress."

Le stress, un paramètre que les Ougréens devront à nouveau dompter ce dimanche. "Aucune rencontre n’est facile et Cointe jouera avec envie pour assurer son maintien. Mais, nous aussi, nous avons envie de finir le boulot et d’enfin pouvoir laisser retomber la pression qui est sur nos épaules depuis le début du championnat. Nous serons devant nos supporters et nous avons très bien préparé cette échéance. On sait ce qu’il nous reste à faire pour faire la fête ce dimanche."

La fatigue physique et mentale qui accable le groupe depuis quelques semaines devra donc être surpassée. "Nous sommes des êtres humains , poursuit celui qui est au club depuis 2015. Nos dernières victoires ont été plus compliquées à remporter. Nous ne sommes plus aussi impériaux qu’avant, mais grâce à notre expérience, nous parvenons à nous en sortir. Il faut fournir un dernier effort."

Pour célébrer un titre amplement mérité. " Je le pense, oui. Nous avons tout gagné lors de la première tranche et perdu deux points à l’occasion de la deuxième. Puis, après avoir été atomiser Braives 0-7, nous pensions avoir fait le plus dur en menant 3-0 face à Hannut. Mais il restait 25 minutes… C’est le seul vrai couac de la saison et il illustre toute la beauté du football."

Un sport qui rime avec passion pour Abhil Kondi qui a décidé de rempiler dans le club de son cœur. "Encore deux saisons en P1, puis je pense qu’il sera temps d’arrêter."