Évidemment, le partage contre Racour reste dans les mémoires du côté de Huy B. Hors de question de parler de moments de doute, quoi que… Le calendrier démentiel parle pour lui et le T1 hutois préfère rester prudent comme depuis le début de la saison. " Je me tue à dire depuis un moment que le titre n’est pas acquis, tant que ce n’est pas fait mathématiquement. "

Inutile de le rappeler, Solières B reste la seule équipe à avoir battu son rival cette saison. Ce n’est pas pour autant que le coach hutois fait attention à cette donnée. " La revanche, pour être franc, je m’en fous complètement. Tant qu’on prend au minimum un point, le reste n’a aucune importance. "

Évidemment, face à Huy B, Solières B ne vient pas en victime consentante.Ce match est attendu comme jamais et certains faits extérieurs au terrain poussent les équipiers de Robin Wynants à se défoncer pour ce choc.De plus, la menace Warnant B est de plus en plus insistante et l’objectif de la quatrième place devient primordial." Ils ne peuvent pas gagner chez nous , lâche d’emblée Mavrick Micha. On sait que ça sera chaud (rires). "

Pour le milieu récupérateur, son équipe ne part pas avec les faveurs des pronostics. Il a d’ailleurs sa petite idée sur la clé de cette rencontre. " 70% du match se jouera dans l’entre-jeu. Comme à l’aller, la rencontre s’annonce très tactique ."

Alors, revanche et titre ou qualification en vue du tour final? Ce samedi soir, les conclusions seront nombreuses mais tout ce que l’on espère, c’est que l’ambiance soit au rendez-vous sans débordement.

Arbitre : Mathieu Leroy.

SOLIERES B : Gillard, Deprez, Duchesne, Salee, Vanderschueren, Masuy, Bolly, Micha, Bourdouxhe, Ndoye, Gonzalez Valdes, Van Huffel, Perez Perez, Wynants, Amoabeng, Ngombo.

HUY B : G.Gobiet, Roba, Brems, Obaker, D.Gobiet, Hoyoux, Houmard, Smits, Dubus, Renard, Szecel, Bousard, Gorissen, Da Fonseca, Jo. Obaker, Calvano.