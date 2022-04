Strée de retour en P3 ce dimanche?

Une sérénité à toute épreuve qui devrait donc permettre aux hommes de Walo de terminer la saison en beauté. "Les rencontres face à Modave restent spéciales , dit-il. C’est un derby et il y a toujours beaucoup de monde." Ainsi, Strée s’attend à plusieurs centaines de personnes dimanche. "On a essayé de mettre les petits plats dans les grands avec, notamment, un DJ après la rencontre" , poursuit l’ancien gardien, qui avait décroché le gain de la première tranche en octobre 2019, face à… Modave. "Cela reste un superbe souvenir , narre le T1. Ce serait un beau clin d’œil si on parvenait à décrocher le titre face à l’équipe de Yanik Buron. Mais je sais que les Modaviens seront ultra motivés."

Ce n’est pas Yanik Buron qui dira le contraire, lui qui a passé plus de 15 ans à Strée. "Ça me ferait plaisir d’aller gagner chez le futur champion , dit-il. Au vu de sa saison, Strée mérit e son titre. De notre côté, mes joueurs veulent créer l’exploit. Ce sera évidemment compliqué, car je compte beaucoup d’absents, mais on y croit."

D’autant plus que la tension risque d’être palpable des deux côtés. "Je suppose que ça sera un match assez fermé, poursuit le coach modavien. On n’aura absolument rien à perdre.J’ai dit à mes joueurs de ne pas paniquer. Cela ne reste qu’un match de P4, même si on va jouer devant plusieurs centaines de personnes. "

C’est parti pour le feu d’artifice!

Arbitre: Theocharis Theodoridis.

STRÉE : tout le monde est disponible.Cependant, Palluotto, Boussard sont blessés alors que Mertens est suspendu.

MODAVE: Stassin, Grommen, Lemaire, Mertens, Corio, Coune, Simonet, Duchene sont blessés.