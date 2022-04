Réveil fallaisien trop tardif face au leader

Dans une fin de saison où ils ne jouent plus grand-chose, si ce n’est leur fierté, les Braivois espéraient bien filer un coup de puce à leurs homologues orétois en venant à bout du géant dinantais. Il fallait, dès lors, espérer voir sur la meilleure version des Jaunes. Celle capable de bouleverser les pronostics en deux, trois actions à peine. Malheureusement, c’est bien des Fallaisiens timorés que l’on retrouve sur le parquet. Vingt minutes et une bonne dose de malchance plus tard, c’est 0-4. Les locaux vont ensuite faire jeu égal et même parvenir à être dominants en fin de rencontre. " Nous avons tenté de jouer notre rôle d’arbitre et avons chèrement vendu notre peau , racontait Éric Boon. J’ai un seul regret: ce 0-4 initial qui a complètement influencé le match. " En déplacement chez la lanterne rouge, Gedinne, dans une semaine, Parent et consorts tenteront de démarrer tambour battant pour ainsi terminer leur saison en beauté.