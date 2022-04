Papalino: «Si on arrive à se sauver, ce sera miraculeux»

Un coach devra composer avec un effectif décimé pour cette dernière ligne droite. Un énorme regret! " C’est dommage, j’aurais voulu avoir toutes les armes à ma disposition pour ces derniers matchs, ma marge est manœuvre s’en retrouve limitée. Et puis, ce qui me ronge également, ce sont les trois points récupérés par Oppagne sur tapis vert , fulmine le coach des Mosans. Cela me ferait mal de descendre à cause de ça. Je la trouverais saumâtre. "

Car, dès dimanche 17h, le sort des Hutois pourrait être scellé s’ils s’inclinent et qu’Oppagne l’emporte. à l’inverse, on pourrait même assister à un test-match entre les deux formations… à moins que Wanze/Bas-Oha ne tire finalement les marrons du feu. Bref, tout reste possible. " De notre côté, on n’a pas changé notre fusil d’épaule, notre espoir est de terminer à cette 13eplace. Je n’aimerais pas à en arriver à un test-match, ce serait dommage de jouer un championnat sur une seule rencontre , raconte Manu Papalino. En tout cas, si on arrive à se sauver, ce sera miraculeux. Avec notre budget, nous aurions dû terminer à la dernière place et on a pourtant battu des équipes du Top 5. En tout cas, je ne suis pas résigné. Jusqu’au 30ematch, je serai motivé à fond. Nous voulons vraiment faire 6 sur 6 et on verra bien. On ne décide malheureusement pas de tout… " Pour cela, il faudra déjà aller s’imposer à Sprimont, l’un des gros bras de cette série. Loin d’être évident!

Arbitre : Baptiste Federico, assisté de Kamal Minhal et Daniele Dosi.

RFC HUY : Delbouille, Gerard, Biondolillo, Charef, Cokgezen, Pantot, Nzoïgba, Papalino, Morana, Cloes, De Castris, Frantim, Gabiam, Kinet, Bamona + 1 à désigner. Picchietti, Gashi et Raia sont blessés.