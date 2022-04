Le titre ne peut plus échapper à Thisnes

Auteur de 177 buts en 24 matchs, Thisnes ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. "Nos deux meilleurs buteurs (NDLR: V. Petit et Parthoens) joueront d’ailleurs toutes les rencontres jusqu’en fin de saison. Il y a un beau duel entre les deux et chacun veut évidemment terminer premier , sourit le coach, qui s’attend à une belle fête dimanche. Le club a, une fois de plus, prévu les choses en grand. Même en P4, un titre reste un titre et il sera célébré dignement (rires). "

Battus 0-9 à l’aller, les Geerois auront besoin d’un miracle pour inquiéter le leader de P4A. La deuxième formation de Geer reste, en plus, sur une grosse défaite contre Fumal. "Mais tous les matchs sont à jouer" , précise un Pierre Longueville qui ne souhaite pas prendre de haut son futur adversaire.

Descendu, avec Geer B, lors de la saison 2018-2019, Thisnes va donc retrouver la P3 trois saisons plus tard. Une division dans laquelle ces Thisnsois ne voudront pas s’éterniser.

Arbitre: Ludovic Braham.

THISNES: Henry, qui ne s’est pas entraîné, n’est pas repris.Tout le monde est disponible.

GEER: tout le monde est disponible.