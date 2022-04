Hamoir à Jette avec un dernier mini-objectif

Il reste cependant l’une ou l’autre "floche" à aller chercher." Si on prend les six derniers points, on sera à peine trois unités en moins que lors du premier tour , dit le T1 des Rats. Cela permettrait de relativiser les choses et de se dire que finalement, on a quand même fait une bonne saison.Maintenant, ne pas finir 5efait mal car ce serait la première fois qu’on n’atteindrait pas nos objectifs depuis 7 ou 8 saisons.Il faudra que tous, on se remette en question, le staff aussi.On va devoir travailler de façon quelque peu différente.A-t-on bossé de façon trop light?Je ne sais pas.Je constate simplement que la méthode a fonctionné pendant un paquet d’années.Et, là, oui, on est passé un peu à côté.Mais il ne faut pas non plus tout remettre en question.L’arrivée d’un buteur, comme pourrait l’être Damblon, devrait nous faire du bien... "

Le départ annoncé de Bennane vers La Calamine, attention sous forme de prêt, pourrait être comblé. " On va réfléchir à ça calmement, ponctue Miceli. Mais l’objectif est de faire un noyau encore plus compétitif que cette saison... "

Arbitre : Julien Gabriel.

HAMOIR : tout le noyau des Rats est disponible excepté Guilmi, qui se remet toujours des ligaments croisés.