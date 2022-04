Flémalle peut encore séduire

Lorsque le deuxième de D1 reçoit l’antépénultième, le spectacle et surtout les buts sont attendus. En revanche, voir un tel partage dans les réalisations est sans doute plus surprenant. " En plus, le match nul aurait été logique " appuie Vincent Creppe. Loin d’être ridicules, les siens ont longtemps fait jeu égal avant de manquer de vigilance. " Une fois encore, il y a eu quelques erreurs d’approximation. Mais, même lorsqu’on a encaissé, nous sommes restés soudés " tenait à souligner le mentor flémallois. Avec au bout du compte, une très belle prestation donc. " En jouant de la sorte, on se réconcilie quelque peu avec ce sport " concluait, sourire en coin, l’entraîneur.