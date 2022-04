Une première corrida printanière à Waremme

Une baisse des participants qui semble devenir récurrente ces derniers temps. " C’est un peu partout la même chose, j’en ai d’ailleurs discuté avec d’autres organisateurs qui sont d’accord avec moi, continue Jean-Luc Nobluez. Si le Covid a changé les choses? Je pense effectivement que le confinement et l’annulation des rendez-vous habituels ont eu un impact sur les habitudes des joggeurs, qui diffèrent un peu des années pré-COVID. À voir l’évolution. "

Cette édition printanière offrait, comme à son habitude, 2 ou 4 boucles du parcours arrivant sur la place Albert Legrand. Pour la grande distance, c’est Arnaud Renard, un habitué des joggings qui l’emporte et fini sur la première place du podium. " Au niveau parcours, c’est un circuit casse-pattes comme on dit, avec deux faux plat montant. Il faut donc insuffler beaucoup de relance et ce n’est donc pas toujours évident de garder le rythme. J’étais d’ailleurs venu sur cette corrida pour en reprendre et refaire une bonne sortie niveau intensité. J’ai pratiquement couru seul tout au long des boucles, hormis durant un tour et demi, avec les premiers de la petite distance. Comme d’habitude, c’était une ambiance très conviviale. "

Grégoire Valentin sur la petite

Sur la petite distance, le vainqueur est Grégoire Valentin… qui avait déjà remporté la Corrida de Waremme lors de sa première participation. " C’est ma deuxième participation et ma deuxième victoire, je suis vraiment très heureux. C’est toujours un plaisir de venir car le parcours est vraiment chouette. Cette fois, je suis parti directement avec le premier de la longue distance pour prendre de l’avance assez rapidement sur mes adversaires. J’ai d’ailleurs fait mes deux tours avec Arnaud Renard. N’ayant personne derrière moi pour me rattraper, j’ai décidé tout de même de temporiser pour ne pas me griller ", conclut le vainqueur des deux boucles.