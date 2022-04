Nos «D1» sont en vacances

Par contre, ce sera évidemment toujours la D1 pour nos autres représentantes, à commencer par les deux pépites alignées au sein des Liège Panthers. Ainsi, la Hutoise Suzy Tremblez s’est fait éliminer en demi-finale par les Castors de Braines alors que la Hutoise Julia Franquin a regardé les débats depuis le banc de touche puisqu’elle est toujours en revalidation de sa blessure au genou. " La rééducation tout se passe bien , nous confiait la jeune fille. Je suis à presque à trois mois post opératoires. Les chirurgiens et médecin m’ont dit que tout était parfait. J’ai déjà commencé la musculation du haut. Maintenant, je vais passer petit à petit à la musculation de tout le corps. L’objectif, c’est de retrouver ma force musculaire. Je fais également du vélo et de la natation. D’ici fin mai, je pourrai recommencer à courir et, fin juin, les entraînements individuels. "

Un long parcours pour revenir en forme et reprendre sa progression impressionnante. Connaissant parfaitement les forces en présence, qui voit-elle aller chercher le titre? " Je suis assez mitigée mais je dirais quand même Braine, même si je trouve Malines très fort. Ce sera de beaux matchs serrés. Aucune équipe ne lâchera la victoire. "

Enfin, la Hannutoise Chloé Bully a réussi son retour au pays en amenant son nouveau club de Lummen au maintien tout en trouvant aussi ses marques dans la vie de joueuse amateure après ses différentes aventures à l’étranger. " Je pense que ce fut une année d’adaptation et de changements pour moi , nous confiait la meneuse. Quitter le monde professionnel pour retrouver le plaisir du jeu n’a pas été aussi facile que cela au début. Heureusement, je pense que Lummen était un club parfait pour cette transition. Je me suis directement sentie chez moi, soutenue et à l’aise. J’ai eu la chance de retrouver le plaisir pour le basket que j’avais un peu perdu à cause du stress que le basket professionnel peut nous apporter. "

Ce qui ne signifie pas que la joueuse hannutoise en a perdu ses exigences. "A u niveau collectif, j’avoue être un peu déçue quand même. On a perdu trois-quatre matchs qu’on aurait dû gagner. Avec ces points en plus, nous aurions été dans les playoffs et pas dans les équipes qui auraient dû jouer les play downs. Mais, pour le reste, cette année a été top sur et en dehors du terrain. J’ai également hâte de commencer la saison prochaine au sein de l’ambitieux projet des Phantoms de Boom (NDLR: quart de finaliste du championnat dominé par les Panthers de Liège)." Et pour elle aussi, l’issue de la saison est claire: " Braine sera champion. "