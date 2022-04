Pour cette sixième édition, l’organisation a prévu de tous nouveaux parcours.Exit la réserve naturelle, les coureurs se dirigeront ailleurs. " Malheureusement avec le Covid, les gens se sont beaucoup promenés de ce côté-là et la réserve est devenue interdite pour le passage , justifie Jérôme Guilmain. On change donc nos habitudes avec un parcours qui mélange bitume et sentier. "

Malgré ce léger contrecoup, hors de question pour l’organisation de faire la fine bouche: tout est et sera mis en œuvre pour que les athlètes soient le mieux possible. On attend d’ailleurs de beaux noms pour un plateau plutôt relevé." Arnaud Renard m’a dit qu’il viendrait remettre en jeu son titre. Nous avons par ailleurs plusieurs athlètes du club de Hannut qui viendront se mesurer. "

Les petits plats dans les grands

Sur deux parcours plutôt plat, comme le veut la tradition hesbignonne, les coureurs pourront profiter pour tenter de réaliser de superbes chronos.L’organisateur de l’événement, aidé par de nombreux autres bénévoles, espère que cela aidera aux gens de se déplacer." On sait qu’il y a une perte de participants avec le Covid.Ici, la course devrait aller très vite, ce qui peut être motivant. "

Qui plus est, l’organisation promet un événement qui réuni convivialité et plaisir. De nombreuses activités parallèles aux courses seront présentes pour divertir les enfants et la section hôtellerie de l’école secondaire s’occupera des ravitaillements pour que chaque participant puisse se sentir au mieux. En espérant que la météo soit du côté de l’organisation, la fête va faire son plein du côté de Geer en cette fin de semaine.