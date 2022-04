Première dame sur le petite distance, Elodie Moronti commentait sa course. « Je ne suis habituellement pas une adepte des corridas. La preuve, je me suis décidée de participer à la course deux heures à peine avant le départ. Je suis finalement satisfaite de ma participation. Le parcours a permis de profiter de l’animation du centre-ville et des encouragements des spectateurs, ce qui était assez motivant. D’ailleurs, l’ambiance d’après-course était également au rendez-vous grâce à la bonne organisation et à une magnifique météo. »