L’Amaytois Thibault Dely, de l’Enfer à Hannut

À tel point qu’il attaque à plusieurs reprises. Il part seul et puis dans un petit groupe. " Mais le peloton est revenu" , raconte encore Thibault Dely. "Je me suis alors dit que j’allais me calmer un peu, que ce n’était que le début de la course, mais cela a contré directement. Je me suis fait piéger."

Le bon coup de quinze hommes était parti. " C’est dommage, car je me sentais le plus fort du groupe de poursuivants" , ajoute-t-il encore. "Nous sommes revenus à quinze secondes, mais sans parvenir à faire la jonction. Dans le final, je suis sorti en solitaire pour aller chercher cette seizième place. Sur ce parcours fortement exposé au vent, soit le circuit habituel de Hannut, ce n’était pas simple."

Thibaut Dely a la particularité de s’aligner en course avec un maillot neutre: il court sans équipe, en individuel. " Je préfère cette option, car avec le travail à temps plein (il est conseiller commercial chez Bicyclic, à Hognoul) , je ne sais pas participer à toutes les courses" , termine-t-il. "Mais je continue à faire du vélo pour le plaisir, en compétition. Avec l’envie de maintenir un bon niveau, avec de gros blocs d’entraînement. Je suis d’ailleurs content de voir que je sais rouler avec des gars qui ne font que ça."