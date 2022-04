Pour une première, Marie Mestdag était contente de sa participation. « Je suis débutante en course à pied, donc c’est ma première sur le challenge. Le but n’était pas de faire un chrono, mais de m’amuser et découvrir autre chose car j’ai l’habitude de courir en ville. J’adore l’ambiance de ce genre d’événements. Donc, j’en referai d’autres c’est sûr, surtout que mon compagnon, Thomas Galmiche, est un grand sportif. C’est l’occasion de passer un chouette moment ensemble. »