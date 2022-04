Comme le score le laisse penser, les Hutois ont cependant souffert pour aller gagner là-bas et s’offrir une prolongation de bail en D2 nationale.Le score de 1-2, après des buts de Radoux sur PC, et Gevers, était déjà acquis à la pause." On a montré de belles choses en première période en ratant pas mal d’occasions franches, assure BenoîtBaseil, le coach des Hutois. On a dominé cette période mais on n’a pas su prendre le large comme on l’avait fait lors du premier match.D’ailleurs, notre adversaire n’avait plus grand-chose avec l’équipe du match où on l’avait emporté 5-0.Ici, il y avait des qualités et des jeunes qui en voulaient vraiment... "

En seconde période, le vent tourne et Huy souffre.Il faut d’ailleurs un grand portier hutois pour éviter le 2-2 de la part des Hennuyers." Oui, on a vraiment souffert et on s’est fait peur, très peur, avoue BenoîtBaseil. On a tout donné et on a eu un peu de réussite.J’avoue que le contenu de cette deuxième période n’était pas bon mais l’essentiel est acquis: on se sauve, on reste dans la série et on va désormais pouvoir tenter de finir sur une belle note avec un dernier succès peut-être pour continuer notre belle série. " Huy peut, en tout cas, être fier de son parcours en fin de saison.Son maintien, il ne le doit qu’à lui-même...