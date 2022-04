Haneffe s’incline d’un rien, Hannut B se rebiffe

Programme particulièrement "light" pour nos équipes dames ce week-end avec seulement quelques matchs d’alignement. Ainsi, en Régionale 2, les Haneffoises se sont inclinées de peu contre une équipe de Braine qui ambitionne de jouer les playoffs: 50-51. En cette fin de saison compliquée au niveau de l’organisation, c’est Jean-Christophe Fohal qui était aux commandes de l’équipe pour défier pour la première fois de la saison cet adversaire. " Mauvaise première mi-temps de notre part. Nous sommes trop brouillons en attaque. Nous perdons de nombreux ballons et la réussite n’est pas de notre côté. Résultat, nous accusons 9 points de retard à la mi-temps. Ensuite, les choses vont s’améliorer, notamment via un changement défensif. On arrive à poser nos attaques pour revenir au score. La fin de match est confuse et se joue sur des détails. Maintenant, Braine n’a pas volé sa victoire. Rendez-vous ce jeudi soir pour le match retour ou une réaction est attendue, mais sans moi au coaching. "