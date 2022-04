Fred Servotte: «Un relâchement fatal»

Il était quelque peu déçu, à juste titre, Fred Servotte. Pour la première fois depuis qu’il est T1, son équipe a pris l’eau. « Je ne comprends pas, dit-il. Dans le premier set, on mène 16-12 et puis, plus rien. On a perdu nos moyens et Louvain a pas mal joué. On a oublié de tuer le match, c’est vraiment dommage... » La suite, c’est Achel. « On veut finir en beauté. On n’aura rien à perdre et tout à gagner », confie Fred Servotte.